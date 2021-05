Questa sera la Juventus Primavera affronterà l'Inter per il Derby d'Italia di categoria. Sfida importante in chiave classifica che, in caso di vittoria, potrebbe determinare il sorpasso bianconero in vetta alla classifica. Per l'occasione, mister Bonatti dovrà fare a meno di Barrenechea, operato al ginocchio e fuori per il resto della stagione, Verduci, Riccio squalificato e Da Graca che nelle ultime settimane ha a che fare con un problema fisico che non gli permette di essere al meglio. Questa la lista dei convocati:



Bonetti

Cerri

Chibozo

Cotter

Daffara

De Winter

Fiumano’

Garofani

Iling

Leo

Miretti

Mulazzi

Ntenda

Nzouango

Omic

Pisapia

Sekularac

Sekulov

Senko

Soule

Turicchia