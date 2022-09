Sembrava arrivato allaquasi per caso. Ad agosto, l’all in dei bianconeri su Filipera stata la risposta immediata all’infortunio di Angel, altra complicazione in avvio di stagione dopo lo stop di Paul. Chiesto a gran voce da Massimiliano, il serbo sta pian piano prendendo le misure al mondo Juve, con un’idea chiara: diventare un imprescindibile.Il primo assist della sua avventura italiana è arrivato in Europa, nella sfida didel Parco dei Principi contro il: cross al bacio per, rete del 2-1 e della speranza. Specialità della casa per un giocatore eletto, nella passata stagione, miglior giocatore dell’e vinta con l’Eintracht Francoforte. Contro i francesi il passaggio vincente è servito a poco ed è arrivata una sconfitta, ma i bianconeri possono sorridere - almeno in parte - per una prestazione in crescendo e i primi sprazzi delle qualità dell’esterno, che potrebbe rivelarsi un’arma preziosa nello scacchiere di MassimilianoSpinta sulla fascia e cross a volontà. In fondo, sono il motivo che hanno portato la società bianconera, con il tecnico livornese in testa, a puntare sul serbo. Gli spunti per vie esterne disaranno fondamentali per il gioco della Juventus, scintille pronte a eliminare il problema della solitudine di Dusanal centro dell'attacco. Prendendo come riferimento l’ultimo impegno europeo, l’esterno bianconero ha chiuso la sua gara con sei cross realizzati, più di tutti gli uomini in campo a Parigi.A cominciare dalla sfida di domenica sera all’Allianz, contro la Salernitana.