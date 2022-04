Battendo il Venezia, in caso di passo falso della Roma, la Juve potrà essere già aritmeticamente qualificata per la Champions. E questo significa una cosa: che nella migliore delle ipotesi, da lunedì Federico Chiesa potrebbe essere a tutti gli effetti un calciatore della Juve. Con la certezza del quarto posto, infatti, scatterà l'obbligo di riscatto: alla Fiorentina altri 40 milioni più 10 di bonus dopo i 10 investiti dalla Juve per il prestito biennale.