Paul Pogba è in scadenza di contratto col Manchester United. Oltre alle voci di mercato su PSG e Real Madrid, per il centrocampista francese si parla anche di un possibile ritorno alla Juventus. La Gazzetta dello Sport ne analizza pro (la volontà del giocatore e il rinforzo per Allegri) e contro: l'ingaggio da 14 milioni di euro netti all'anno più ricchi bonus, servirebbero le cessioni di Ramsey e Rabiot (non facili da piazzare sul mercato) e in ogni caso ridurrebbe il budget per il nuovo centravanti (si allontanerebbe Vlahovic).