Giorgio Chiellini non riesce a vedere la luce: dopo l'infortunio che lo ha tenuto fuori nell'ultima parte di stagione della Juventus, ora il capitano si è subito fermato alla Continassa per un risentimento al polpaccio sinistro, che rende pessimisti in vista della tournèe asiatica dei bianconeri. Brutte notizie per Maurizio Sarri, che perde momentaneamente il suo capitano pur avendo appena acquisito un pezzo da novanta come de Ligt.



TOURNEE A RISCHIO, BLOCCATO DEMIRAL - Partenza per l'Asia in forte dubbio, dunque: se non dovesse partire con i compagni, come sembra, Chiellini resterà alla Continassa per recuperare al meglio da questo problema. Dovrebbe trattarsi del riacutizzarsi dell'annoso problema al polpaccio sinistro che ormai lo tormenta da diverse stagioni, motivo per cui la Juve sarebbe restia alla cessione del turco Demiral, l'unico marcatore presente ora in rosa. Ogni decisione si conoscerà comunque domani: al mattino verranno diramati i convocati, mentre al pomeriggio ci sarà la partenza per l’Asia.