Juan Cuadrado ko poco prima dell'intervallo nella sfida contro il Napoli. Il terzino della Juventus ha accusato un problema alla coscia, per questo motivo Pirlo lo ha sostituito con Alex Sandro. Precauzionale o meno, il colombiano è a rischio per la sfida di mercoledì sera contro il Porto, ottavo di andata di finale di Champions League.



Tra i migliori in campo nei primi 45' nel match contro il Napoli, l'ex Chelsea si è fatto male nell'ultimo intervento prima dell'intervallo, quello che ha portato al fallo, con giallo, su Lozano. Ora saranno da valutare le condizioni per la notte europea.