Un'esibizione ancor più che un'amichevole. Ma la selezione di stelle dell'MLS correva e pure parecchio. Ma la Juve deve sfruttare ogni occasione per oliare meccanismi, nonostante in attacco a parte Bernardeschi nessuno dei giovani schierati da Max Allegri poi resterà alla base. Nel complesso un nuovo test positivo per la Juve, tra chi ha lanciati ancora segnali importanti e chi denota ancora un certo ritardo.

PROMOSSI

Favilli – Un'altra prova di spessore. Spalle alla porta è già un maestro, se c'è da puntarla e fare gol non si tira indietro. Si batte come un leone sempre e comunque, trova un gol di testa da centravanti vero. Che sorpresa questa sua tournée, completamente recuperato sarà protagonista nel Genoa.

Matheus Pereira – Meno atteso di Favilli, effettua una giocata di qualità dietro l'altra nel primo tempo. Il cross che diventa assist per l'1-0 è una chicca. Quando unirà sostanza e continuità a un piede sinistro sopraffino, sarà pronto per grandi palcoscenici.

Cancelo – Già in forma, sempre più in palla. Anche da terzino. Spinge senza soluzione di continuità, ha una qualità dalla metà campo in su che può fare la differenza, quando parte in percussione è un fattore. E sulla fase difensiva basterà lavorare. Intanto Allegri insiste anche a provarlo da attaccante sinistro, forse qualcosa in più di un semplice esperimento di mezza estate.

BOCCIATI

Emre Can – Ancora in ritardo di condizione, inevitabile per un giocatore della sua stazza che arriva da un lungo infortunio. Il vero giudizio è rimandato a quando si farà sul serio, nella speranza che trovi in fretta brillantezza e passo

Barzagli – Graziato dal guardalinee quando sbaglia i tempi del fuorigioco al 40', Almiron sarebbe andato in porta a campo aperto.

Khedira – Vedi Emre Can, semplicemente non si vede mai.