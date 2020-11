Sergio Ramos non vuole accettare il contratto annuale offerto da Florentino Perez per prolungare col Real Madrid. E, come riporta El Chiringuito, lo spagnolo sta sondando il terreno all'estero: la Juve c'è, ma in pole c'è il Paris Saint-Germain, con Al Khelaifi pronto a soddisfare le richieste del capitano delle Merengues. Ingaggio da 12 e passa milioni di euro e contratto pluriennale.