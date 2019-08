Quello fra Torino e Parigi è un binario caldo, caldissimo, ma fra Juventus e il Paris Saint Germain, messe da parte le voci su Neymar, non c'è in ballo soltanto il futuro di Paulo Dybala, corteggiatissimo dal dt Leonardo, bensì anche una serie di altre operazioni che potrebbero aiutare in un colpo solo i bilanci di entrambi i club.



SCAMBI IN MEZZO - Sì perchè nei colloqui fra le parti sono stati fatti altri due nomi da parte del club parigino e potrebbero far sbloccare il gelido mercato in uscita bianconero. Si tratta di Emre Can e Miralem Pjanic, entrambi con tante richieste ed entrambi, almeno fino a qualche settimana fa, non sul mercato. Poi le scelte di sarri e l'esigenza di cedere hanno complicato i piani di Paratici che secondo Tuttosport ha intravisto (così come successo per Rakitic col Barcellona) la possibilità di mettere in atto uno scambio e quindi una doppia plusvalenza. Ai bianconeri, infatti, piacciono sia Marco Verratti che Angel Di Maria e i discorsi per un doppio scambio sono già stati avviati.