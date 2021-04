Rimangono i dubbi sul futuro di Paulo Dybala alla Juventus. Secondo Tuttosport, i contatti tra i bianconeri e il Paris Saint-Germain per uno scambio con Mauro Icardi proseguono, ma Paratici e i suoi collaboratori guardano anche ad altri giocatori dei francesi: su tutti Moise Kean, che al termine della stagione rientrerà all'Everton per essere nuovamente ceduto.