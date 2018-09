Resta un punto fisso, nello scacchiere di Massimiliano Allegri. E resta convinto che queste siano le migliori partite, le più belle stagioni della sua carriera. Sami Khedira è un giocatore che ha sofferto tanto, tra infortuni e panchine. Ma ha un pregio fortissimo: non si risparmia mai, soprattutto nelle gare importanti. L'acquisto di Can potrebbe togliergli lo spazio che ha saputo meritarsi, nonostante i piccoli acciacchi è sempre stato totalmente dedito alla causa. Dal 2019 potrebbe essere un appetibile free agent, soprattutto per gli Stati Uniti, dove ha deciso di 'emigrare' per gli ultimi anni della sua carriera calcistica. Ma dovesse restare ancora Allegri in sella, sicuri che il suo destino sarebbe ugualmente segnato?