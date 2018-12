Massimiliano Allegri, intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria della Juventus sulla Sampdoria, ha risposto anche ad una domanda sul futuro di Medhi Benatia: "Lui via? Assolutamente no, resteranno tutti a meno che non ci siano cose eclatanti. E' un giocatore importante, ha giocato sei partite, avrebbe potuto farne altre tre ma non lo ha fatto per vari problemi. Gli sfoghi fanno bene perché poi le cose si rimettono a posto. E' un giocatore importante".