Il prossimo dovrà essere l'anno del riscatto di Paul Pogba con la Juve. Il francese, come riporta La Gazzetta dello Sport, ha già fatto sapere che la sua intenzione è quella di non prendere in considerazione eventuali altre destinazioni. La Juve però non ha incedibili e l suo stipendio, in un club che deve ridurre il monte ingaggi, è fuori portata. Dovessero arrivare offerte per lui, i bianconeri la valuterebbero.