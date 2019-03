Douglas Costa, esterno d'attacco della Juventus, punta la doppia sfida dei quarti di Champions League contro l’Ajax (andata il 10 aprile, ritorno il 16). Come scrive Tuttosport, il problema muscolare necessita di almeno 15-20 giorni per essere riassorbito del tutto e impedirà al giocatore di scendere in campo nelle sfide con Empoli e Cagliari. L’obiettivo dello staff bianconero è quello di averlo a disposizione per il match casalingo contro il Milan, ultima occasione per un rapido test prima della sfida d’andata con gli olandesi.