Il problema al ginocchio di Paulo Dybala continua a tenere banco in casa Juve. Dopo il consulto con il prof. Cugat tenutosi a Barcellona nella giornata di mercoledì ha portato a un cambiamento nella terapia conservativa, ma a questo punto fissare una nuova probabile data di rientro è particolarmente complicato. L'obiettivo è quello di permettere a Dybala di recuperare al meglio e non solo in fretta. Ma la speranza è ovviamente quella di averlo almeno in panchina contro il Porto il 9 marzo.