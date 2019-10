L'emergenza in fascia sta per finire. La Juventus è vicina a recuperare Danilo e Mattia De Sciglio, i due terzini fermati in questo avvio di stagione da delle lesioni al bicipite femorale. L'italiano è fermo da Juve-Napoli del 31 agosto, il brasiliano dalla sfida col Brescia del 24 settembre. Secondo Tuttosport, i due stanno accelerando il lavoro individuale e dalla prossima settimana dovrebbero rientrare in gruppo. Sarri non vuole però correre rischi, col Bologna, a meno di imprevisti, giocheranno titolari ancora Cuadrado e Alex Sandro.