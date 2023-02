L’eco delle polemiche dopo il mancato rigore nel recupero alla Juve non si è ancora spento. Il Nantes è uscito dallo Stadium con un pari tenendo ancora in bilico il passaggio del turno in Europa League ma gli ultimi istanti della gara sono stati molto tesi.



Le ricostruzioni di chi era a bordo campo, come riporta la Gazzetta dello Sport, raccontano la furia dei bianconeri. Massimiliano Allegri ha lasciato la panchina per dirigersi negli spogliatoi, salvo tornare in panchina. A lui si è aggiunto Bonucci che da capitano non giocatore ha riversato tutte le sue proteste contro l’arbitro.