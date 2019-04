, con le parole di Massimilianoin conferenza stampa, alla vigilia della partita contro il Cagliari, secondo anticipo del turno infrasettimanale di Serie A. Il tecnico livornese ha fatto il punto sugli indisponibili tra i bianconeri, soprattutto in vista dei big match contro ilin campionato e contro l'nell'andata dei quarti di finale di Champions League. Ecco tutti i casi:"Sta lavorando, speriamo di averlo con l'Ajax anche se sarà difficile. Dobbiamo essere fiduciosi. L'esame di oggi va molto meglio. La gamba sta molto meglio. C'è un esame clinico e c'è la sintomatologia. C'è ancora tempo per valutare insieme le cose". Esiste, insomma, una, anche se non è da escludere la sua assenza.