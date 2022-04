Anche questa stagione si avvia verso la conclusone, con la consapevolezza che questo rush finale ci riserverà dei clamorosi colpi di scena fino all'ultimo secondo. Sarà sicuramente una volata a 3 per la lotta Scudetto, con lache a questo punto ha come unico obiettivo quello di centrare la qualificazione alla prossima Champions League. Un concetto che stona per chi ha la Juve nel sangue, dato che da sempre, la Vecchia Signora ha lottato per vincere e non per qualificarsi.