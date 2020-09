Sono quattro gli attaccanti che la Juve sta monitorando sul mercato. Sky Sport analizza quanto le diverse operazioni impatterebbero sul bilancio bianconero: Edin Dzeko costerebbe 45 milioni tra ingaggio (30 milioni lordi totali per i tre anni di contratto) e cartellino (15 milioni). Cavani, disponibile a costo zero costerebbe 24 milioni d'ingaggio (due anni di contratto), più dei 22.4 di Suarez (tre anni di contratto) se l'attaccante del Barça si liberasse a zero dai catalani. Infine l'ultimo nome: Olivier Giroud per il quale il Chelsea chiede 5 milioni di euro e costerebbe 13.4 di ingaggio spalmati in due anni.