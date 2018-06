Emil Audero, reduce da un'ottima stagione in prestito al Venezia, pregusta il grande salto. Mezza Serie B, con Verona e Cremonese in prima fila, è sulle tracce del giocatore. Ma la Juve pensa in grande e pare intenzionata a piazzare il suo portiere in Italia: Cagliari, Parma e Bologna interessate, ma anche la Sampdoria.