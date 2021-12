Stando a quanto riporta il Corriere della Sera nella Juventus ci sarebbero quattro giocatori pronti ad essere sacrificati nel mercato di gennaio. Si tratta di Dejan Kulusevski nonostante la Juventus non abbia ancora versato i 44 milioni per pagarlo, per lui sirene dalla Premier. Adrien Rabiot e Aaron Ramsey valuteranno le offerte di gennaio. Arthur invece proverà a convincere Allegri.