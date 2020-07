La Juventus cerca un nuovo attaccante. Come scrive Tuttosport, sono 4 i nomi in lizza per raccogliere l'eredità di Gonzalo Higuain, che a fine stagione lascerà i bianconeri: Raul Jimenez, il preferito di Ronaldo; Edin Dzeko, il più esperto; Arkadiusz Milik, con il quale c'è già un accordo; Alexandre Lacazette, il più difficile da prendere.