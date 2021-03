Quattro sono i nomi che Fabio Paratici, Chief Football Officer della Juve, studia per l'attacco bianconero. Come scrive la Gazzetta dello Sport, in pole c'è Milik, del Marsiglia, che per 12 milioni può essere acquistato; Icardi, Depay e Aguero le alternative, con le ultime due che si liberano a zero.