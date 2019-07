Mattia Perin è prossimo all'addio alla Juventus, ma ancora non è decisa la squadra a cui verrà ceduto il suo cartellino. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il portiere bianconero sarebbe sulla lista di mercato di Benfica e Porto, le due big del calcio in Portogallo, ma preferirebbe restare in Italia anche nelle prossime stagioni. Motivo per cui, se la pista Roma è saltata dopo l'arrivo di Pau Lopez, restano in piedi le ipotesi Fiorentina e Milan per il suo futuro.