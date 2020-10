C'è stato un anno in cui la Juventus eliminava il Barcellona ai quarti di finale di Champions League. No, non è il 2017. O meglio, non solo. È anche il 2003, quando ad aprire le danze all'andata (prima di un ritorno dove la risolse Zalayeta ai supplementari) fu Paolo Montero! Ecco il video del gol postato oggi sui propri canali social ufficiali dalla Juventus