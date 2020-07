Tra i campanelli d'allarme dell'inutile (per la classifica) partita di Cagliari non c'è solo il rendimento difensivo ma pure quello di Gonzalo Higuain. L'attaccante argentino sarà quasi certamente titolare contro il Lione il prossimo 7 agosto a meno che a Paulo Dybala non riesca il mezzo miracolo di recuperare per la sfida contro i francesi: "C'è una piccola speranza - ha detto Sarri in conferenza - vediamo lo sviluppo nei prossimi gironi. Se lo recuperiamo saremo già fortunati, vediamo se sarà per uno spezzone o 90 minuti".Ad oggi il titolare sarebbe il Pipita.