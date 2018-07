L'Italia Under 19 non ce l'ha fatta e si è arresa soltanto ai tempi supplementari per 4-3 al Portogallo nella finale degli Europei di categoria. Una partita che ha vissuto di strappi ed episodi e fra questi, il più importante, è stato sicuramente l'ingresso in campo di Moise Bioty Kean. L'attaccante classe 2000 ha dato speranza con i suoi gol all'Italia tenendo fino all'ultimo in partita gli uomini di Paolo Nicolato.



DEVASTANTE - Una partita da 9 in pagella condita in principio da due gol fondamentali per pareggiare il momentaneo doppio svantaggio azzurro e che hanno mostrato tutto il suo repertorio in area di rigore. Prima con un destro a incrociare di prima dal limite su assist dalla destra, e poi con una zampata da rapace puro in area piccola su cross dalla sinistra. Ma Kean è stato molto di più, devastante con i suoi strappi in fascia e con le sue accelerazioni che hanno costantemente costretto al raddoppio o a triplicarlo i difensori portoghesi. E' andata a un passo dal regalare il 4-4 e i rigori agli Azzurrini, ma la sua prestazione nella finale, così come in semifinale contro la Francia e nel restante torneo hanno restituito un Kean devastante e pronto per una nuova avventura.



LA STRATEGIA DELLA JUVE - Un'avventura che, dopo il prestito al Verona la passata stagione, sarà ancora lontana dalla Juventus che ne detiene ancora il cartellino. Il club bianconero ha le idee chiare: vuole monetizzare la sua cessione con una valutazione di circa 20 milioni di euro, ma senza perdere i diritti sul suo cartellino inserendo un diritto di riacquisto già programmato. Ad oggi da parte della Juventus e del suo agente Mino Raiola è arrivato il no al prestito secco offerto dal Leganes, mentre la trattativa con il Monaco si è arenata sulla volontà del club monegasco di non inserire la recompra in favore dei bianconeri. L'Europeo potrà solo aumentare le pretendenti per lui e già da domani le parti in causa inizieranno a trattare. Per un futuro lontano da Torino, ma senza veder sfumare il sogno bianconero.