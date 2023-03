Adrien Rabiot non dice di no. Non dice nemmeno di sì, ma per la Juve il fatto che non dica ancora di no al rinnovo può sembrare già moltissimo. Certo, servirà un'offerta economicamente importante. Ancor più certo, servirà un progetto ambizioso con un posto in Champions per cominciare. Quindi prima del 19 aprile, data dell'udienza a sezioni unite del Collegio di Garanzia del Coni, difficilmente la Juve potrà affondare il colpo. Intanto Adrien e Veronique Rabiot tengono la porta aperta, mica poco.