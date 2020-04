Nella giornata di ieri, il centrocampista della Juventus Adrien Rabiot ha fatto rientro in Francia per festeggiare il proprio 25esimo compleanno nella sua tenuta in Costa Azzurra. Dotata di campo di calcio e di piscina, il calciatore bianconero ha voluto salutare e ringraziare i suoi tifosi per i messaggi ricevuti. "State a casa. Giorni migliori stanno arrivando".



Rabiot è il nono giocatore della Juventus ad aver lasciato Torino in questo periodo di stop dell'attività dettato dal coronavirus.