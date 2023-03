Passano le settimane e aumentano i dubbi. Quando sembrava che la partita per il rinnovo di contratto tra la Juventus e Adrien Rabiot fosse ormai finita. E anzi, non potesse nemmeno cominciare, qualcosa di diverso sta accadendo dalle parti della Continassa. Il centrocampista francese, in scadenza con i bianconeri il prossimo 30 giugno, è da ormai tre mesi libero di firmare con un nuovo club che lo può prendere a parametro zero. Eppure, fin qui, questa firma non è arrivata. E non sembra neanche possa arrivare a breve, nonostante la stagione da assoluto protagonista che sta vivendo il classe '95 a Torino.



L'ATTESA E LA SPERANZA - I grandi club in giro per l'Europa stanno ovviamente seguendo la situazione di Rabiot, ma nessuno fin qui ha piazzato la zampata decisiva. In cima ai pensieri dell'ex Paris Saint-Germain c'è la Premier League, che meno di un anno fa ha solamente sfiorato. Il Manchester United era pronto ad acquistarlo, ma lui e la madre Veronique, sua agente, non si sono accordati coi Red Devils sull'ingaggio. Col passare delle settimane, aumentano anche le speranze della Juve, che sa come serva uno sforzo economico molto importante per trattenere Rabiot (che attualmente guadagna circa 7,5 milioni di euro netti e ne chiede 10), ma anche che mai il francese è stato decisivo come in questa stagione. A Torino e alla Juve lui sta bene, in attesa di scoprire quale sarà il futuro dei bianconeri e se lui ne farà ancora parte.