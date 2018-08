Cristiano Ronaldo, ma non solo. L'estate della Juventus ha portato a un profondo rinnovamento della rosa di Massimiliano Allegri e tanti nuovi giocatori a Torino. Da Emre Can e Spinazzola a Perin e Cancelo, senza dimenticare l'ultimo arrivato, quel Leonardo Bonucci che a un anno di distanza dal suo clamoroso passaggio al Milan ha deciso di tornare sui suoi passi. Una finestra di mercato che ha visto Beppe Marotta e Fabio Paratici attivissimi e che potrebbe regalare un nuovo colpo nelle ultime ore che mancano alla chiusura di venerdì, alle 20.



RABIOT SUL GONG? - Al centro del radar bianconero per questo rish finale c'è Adrien Rabiot, centrocampista del Paris Saint-Germain che la Juve segue e prova ad acquistare da anni. Due giorni fa Tuchel, allenatore dei parigini, ha parlato apertamente della possibile partenza del classe '95 in questi ultimi giorni di mercato e la società del presidente Agnelli segue da molto vicino la trattativa. In ottica 2019, visto che Rabiot ha il contratto in scadenza tra un anno e ha fin qui sempre rifiutato il rinnovo, ma non solo: secondo La Stampa, non è infatti escluso un tentativo in extremis per regalare una nuova pedina a centrocampo ad Allegri. Vista la sua situazione contrattuale, il Psg fa una richiesta di circa 20 milioni di euro: la Juve guarda e fiuta l'affare.