Adrien Rabiot si avvicina a passo svelto alla Juventus: l'intesa tra i bianconeri e la madre-agente del centrocampista francese, in scadenza con il Paris Saint-Germain, è stata trovata sulla base di 7 milioni di euro a stagione e salvo colpi di scena il classe '95 si unirà a Cristiano Ronaldo e compagni. Lady Veronique però non ha fretta e, intervistata da RTL, nicchia: "​Sapete, nel calcio siamo molto superstiziosi. Meglio dire il meno possibile finché non è fatta".



NO RINNOVO - Nessun rinnovo con il PSG, la smentita arriva direttamente da Veronique Rabiot: "​Leggo assolutamente qualsiasi cosa. Tipo che Adrien abbia saltato un appuntamento con Leonardo o che ho ricevuto un'offerta di rinnovo rifiutata. È assolutamente falso. Non c'è la minima discussione tra me e Leonardo. La sua telefonata? E' una persona intelligente, solo una cortesia".