Nuova vita per Adrien Rabiot, che alla Juventus sta ritrovando il sorriso dopo un inizio così e così. Sarri gli ha trovato la posizione giusta in campo, lui commenta così ai microfoni di Sky Sport: "Mi trovo meglio a sinistra perché sono mancino, ma mi piace anche giocare a destra perché in certe situazioni posso ritrovarmi sul mio piede quando rientro".