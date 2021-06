La Juventus, come riporta Serie B News, sta puntando il terzino sinistro brasiliano Carlos Augusto, che ha molto ben figurato nell'ultima stagione al Monza, e avrebbe proposto al club di Berlusconi e Galliani un'operazione in cui sarebbe incluso come contropartita tecnica Hamza Rafia. Talento della Juve Under 23, Rafia con la prima squadra si è tolto a gennaio la soddisfazione di segnare il gol-vittoria ai supplementari contro il Genoa negli ottavi di Coppa Italia. I bianconeri, dovessero portare a termine l'affare, brucerebbero la concorrenza dell'Inter per Augusto.