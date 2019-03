Secondo quanto riporta l'edizione odierna de Il Mattino, Mino Raiola avrebbe offerto Moise Kean in prestito al Napoli la scorsa estate. L'offerta del procuratore italo-olandese è stata però respinta dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e anche la Juventus non ha mai voluto cedere il calciatore né in prestito né a titolo definitivo.