Mohamed Ihattaren, esterno offensivo di proprietà della Juventus, in prestito alla Sampdoria, sta attraversando un momento molto difficile. Tornato in Olanda, facendo perdere notizie di sé, sta pensando di smetter col calcio giocato. E Mino Raiola, agente del calciatore, parla a Voetbal International dell’ex PSV, che riporta così: “Sapete che non parlo mai dei miei giocatori, ecco perché non scrivo un libro. Quindi non dirò parole cattive su Mo Ihattaren, se vuole ancora il mio aiuto, lo aiuterò. Ma è vero che non abbiamo avuto nessun contatto per un po’”.