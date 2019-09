Il futuro di Ivan Rakitic al Barcellona ha preso un piega vertiginosa. Come scrive Tuttosport, sono ore difficili per Rakitic, le stesse del suo connazionale Mario Mandzukic a Torino: Entrambi staranno a casa in questo turno infrasettimanale che si gioca in Spagna come in Italia, ma se per Mandzukic ormai la situazione sembra compromessa su entrambi i fronti (giocatore e società), su Rakitic Valverde non si sbilancia: "Scelta tecnica" ha detto l'allenatore, anche se i soli 156' giocati finora non parlano certo di un giocatore centrale. Le fortune di Rakitic saranno quindi lontane dal Barcellona, con la Juventus ed il Paris Saint-Germain che sono alla porta già per gennaio. Come d'altronde, è alla porta anche lo United per Mandzukic, che rifiutato il Qatar, guarda dritto al mercato invernale per rilanciarsi.