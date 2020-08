Ivan Rakitic ha sgomitato a lungo per rimanere nel Barcellona, nonostante periodi in cui la gerarchia del centrocampista lo poneva in fondo, forse anche immeritatamente. Adesso è fuori dai giochi, come tante colonne portanti blaugrana (Suarez, Vidal e soprattutto Leo Messi) investite dalla rivoluzione targata Bartomeu-Koeman. In precedenza, il centrocampista croato è stato inserito in diversi discorsi di mercato con la Juventus, adesso per lui è giunto il momento di tornare. Di tornare al Siviglia, squadra che lo ha lanciato nel calcio dei grandi: come riporta La Gazzetta dello Sport, l’accordo con gli andalusi è ad un passo: operazione da 10 milioni di euro.