Gli ultimi aggiornamenti sugli infortunati di casa Juve. Detto di Chiellini, che dovrà stare ai box circa un mese per la lesione muscolare accusata, come evidenzia Tuttosport Ramsey prosegue con la riabilitazione: anche il gallese, che si è infortunato a Budapest contro Ferencvaros, ha a che fare con una lesione alla coscia destra. A fine settimana dovrebbe essere nuovamente visitato per valutare se il recupero sta procedendo bene: ha saltato la Lazio in campionato e probabilmente salterà anche il Cagliari, l’obiettivo è quello di recuperarlo per la gara di ritorno contro gli ungheresi in Champions.