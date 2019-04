Nel momento decisivo della stagione dell’Arsenal, si ferma Aaron Ramsey. Il centrocampista gallese è stato costretto a lasciare il campo nella gara di ritorno dei quarti di Europa League contro il Napoli: i Gunners di Emery hanno guadagnato la qualificazione, ma la stagione di “Rambo” potrebbe essere finita in anticipo per un problema alla coscia sinistra. A studiare la situazione c’è anche la Juventus, che accoglierà Ramsey a parametro zero dal prossimo 1° luglio.



Ecco quante partite ha perso Ramsey per infortunio nelle ultime stagioni:



2013-14 - stiramento alla coscia: 21 partite saltate

2014-15 - tre infortuni alla coscia: 15 partite saltate

2015-16 - due infortuni alla coscia: 11 partite saltate

2016-17 - due infortuni alla coscia, un infortunio al polpaccio: 22 partite saltate

2017-18 - un infortunio al polpaccio, un infortunio alla coscia, un infortunio all’inguine: 11 partite saltate