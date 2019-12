E' arrivato con un infortunio al bicipite femorale, ha proseguito con un naturale ritardo di condizione, si è scontrato con la lombalgia e poi sembrava aver chiuso con l'ormai classico infortunio agli adduttore. Ahi, Ramsey: i problemi fisici proprio non lo lasciano in pace. Il centrocampista gallese, con l'ultimo stop arrivato quest'oggi, è arrivato al quinto infortunio in quattro mesi. In totale, 90 giorni di stop (praticamente tre mesi di infortunio, considerando la statistica dal primo luglio, giorno in cui è partita la sua esperienza alla Juventus), e già 7 partite saltate considerando anche la prossima sfida con la Lazio, alla quale Aaron non parteciperà.