Aaron Ramsey non ci sarà contro il Bologna per la partita che domani sera (Napoli e Milan permettendo) potrebbe consegnare alla Juventus la qualificazione in Champions League. Il motivo è il solito: l'ennesimo fastidio muscolare. Anche e soprattutto per la sua fragilità fisica, che ne ha minato l'impiegabilità da parte di Sarri e Pirlo e che si associa a uno stipendio da 7 milioni a stagione, Ramsey è finito sul mercato.

MA QUANTE GARE HA SALTATO IL GALLESE PER INFORTUNIO?

SCOPRILO SU ILBIANCONERO.COM