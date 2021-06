Aaron Ramsey vuole cambiare aria, la Juventus vuole mandarlo via. E i club inglesi si fanno avanti. Come scrive Tuttosport, sull'ex Arsenal ci sono proprio i Gunners, oltre a West Ham, Crystal Palace ed Everton. I bianconeri, se il gallese si ridurrà l'ingaggio per il suo nuovo club, dovrà coprire almeno una parte della riduzione.