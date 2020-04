Aaron Ramsey, centrocampista della Juve, racconta al Sun il suo primo allenamento con i bianconeri, e come è stato accolto da Cristiano Ronaldo: "Ricordo il mio primo allenamento alla Juve. Sono andato poi alla mensa e Ronaldo mi ha detto: 'Vieni a sederti con me'. Abbiamo subito iniziato a parlare e mi ha fatto sentire a mio agio come del resto ha fatto il resto della squadra. Ma questo da un po' l'idea di che tipo è. Non c'è bisogno che aggiunga altro sulle sue qualità calcistiche o sui suoi record ma posso assicurare che è una splendida persona, che adora i suoi compagni di squadra e dà tutto in allenamento".