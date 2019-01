La Juventus proverà a prendere Aaron Ramsey già in questa finestra di mercato. Secondo Tuttosport, la trattativa con l’entourage del centrocampista ha già portato alla fumata bianca e l’incontro imminente fa pensare che il procuratore farà il punto della situazione in merito al possibile arrivo anticipato del calciatore a Torino. Lo stesso Ramsey sarebbe tentato dall’opportunità di lasciare subito l'Arsenal, pur non volendo urtare la sensibilità di nessuno nell’ambiente dei Gunners.