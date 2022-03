La Juve vuole Giacomo Raspadori, lo vuole sul serio. Ci ha provato anche la scorsa estate in extremis, fuori tempo massimo. Ripiegando poi su Moise Kean dopo la fuga di Cristiano Ronaldo. Ora è pronto un nuovo assalto sul talento del Sassuolo che rappresenta il volto nuovo della Nazionale. Solo che prima bisogna risolvere il caso Kean: lui vuole andare via, la Juve vorrebbe salutarlo, ma c'è l'accordo vincolante con l'Everton. In prestito biennale, dopo i primi 3 milioni bisognerebbe versarne altri 4 per la prossima stagione, con un diritto di riscatto che può diventare obbligo facilmente a quota 28 milioni più 3 di bonus. Serve una via d'uscita, magari con la sponda del Psg, che venga approvata dall'Everton. La Juve ci sta pensando da tempo insieme a Mino Raiola.