La Juventus bussa alla porta del Real Madrid sul mercato. Dopo i recenti contatti per Lucas Vazquez, i bianconeri sono tornati sulle tracce di un altro esterno destro spagnolo: Alvaro Odriozola, 27 anni ex Fiorentina in scadenza di contratto a giugno 2024. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, le piste alternative per la Juve portano al 18enne spagnolo Ivan Fresneda del Valladolid (clausola di rescissione da 20 milioni di euro, corteggiato anche da Borussia Dortmund e Arsenal) o al 23enne svedese Emil Holm dello Spezia, seguito pure dall'Atalanta. La certezza è il rientro a Torino di Andrea Cambiaso dal prestito al Bologna.