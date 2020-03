Negli anni l'ipotesi Psg è sempre stata scartata da Paul Pogba e il suo entourage, la voglia di Francia non ha mai accarezzato il pensiero del centrocampista del Manchester United. Ma ora la stampa francese alza il forcing e anzi rilancia: il Psg ha effettuato il sorpasso su Juve e Real Madrid nella corsa a Pogba. Ma i bianconeri non mollano e aspettano il momento giusto per fare la propria mossa, convinti che sì, Pogba sia un obiettivo e non solo un sogno.