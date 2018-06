Per il Corriere dello Sport c'è un "Rebus Benatia". Non ci sono infatti novità sul futuro del difensore marocchino, tornato ieri a Torino dopo l'avventura al Mondiale russo.ha altri due anni di contratto, ma aspetta un colloquio con la società. Incontro che secondo il quotidiano romano dovrebbe avvenire a breve, prima della partenza del giocatore per le vacanze. A contendersi il centrale ex Roma ci sono Arsenal e Marsiglia